اليوم.. إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أنه سيتم إصدار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، اليوم الأربعاء. وقال “الحقيل” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إن الهدف من إصدار اللائحة هو توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأكد أن تدشين اللائحة تعتبر مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي، وتفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم.

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