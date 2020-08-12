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تويتر تطلق ميزة جديدة تسمح بتحديد من يمكنه الرد على التغريدات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

تويتر تطلق ميزة جديدة تسمح بتحديد من يمكنه الرد على التغريدات

متابعات_ الخليج 365

أتاحت شركة تويتر، الثلاثاء، خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بتحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الرد على تغريداتهم، مما يمنح أصحاب الحسابات المزيد من التحكم في المحادثات على صفحاتهم، مثل الميزة الموجودة في فيسبوك.

 

وقالت تويتر إنه أصبح الآن بوسع جميع الحسابات، بما فيها حسابات المسؤولين المنتخبين، اختيار الأشخاص الذين سيسمح لهم بالرد عند إطلاق تغريدة جديدة.

 

وأضافت في تبريرها للميزة الجديدة أنه "يمكن للمحادثة أن تصبح صاخبة على تويتر ويصعب متابعتها. نطلق اليوم ميزة جديدة تمنحكم المزيد من التحكم بمحادثاتكم لجعلها أكثر وضوحاً وسلاسة".

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وسيختار المستخدمون بين ثلاث مجموعات من الأشخاص، الجميع، أو الأشخاص الذين يتابعونهم، أو الأشخاص الذين ذكروهم في التغريدة فقط، وفقاً لقناة الحرة.

 

وسيتم تصنيف التغريدات باستخدام الإعدادين الأخيرين وسيظهر رمز الرد باللون الرمادي للأشخاص الذين لا يمكنهم الرد.

 

وأضاف موقع التدوين المصغر، الذي بدأ في اختبار الخاصية في مايو، أنه سيظل بوسع جميع المستخدمين إبداء إعجابهم بالتغريدة أو إعادة نشرها عبر حسابهم، لكنهم لن يستطيعوا الرد عليها إذا لم يسمح لهم صاحب التغريدة بذلك.

 

وستتيح هذه الخاصية لمستخدمي تويتر إجراء محادثات أفضل والحد من تعرضهم للمتطفلين والمتحرشين على الإنترنت.

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