شكرا لقرائتكم خبر عن غارات «إسرائيلية» على قطاع غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن جيش الاحتلال أنه شن غارات ليل الثلاثاء/الأربعاء على مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة، إثر إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي المحتلة.

وأفاد في بيان بأن طائرات حربية ومروحيات عسكرية ودبابات ضربت عدداً من الأهداف لحركة «حماس» في قطاع غزة، مؤكداً استهداف بنى تحتية تحت الأرض ومراكز مراقبة، وذلك رداً على استمرار إطلاق بالونات حارقة على «إسرائيل».

وأعلنت دولة الاحتلال، الثلاثاء، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة، لفترة غير محدودة.

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