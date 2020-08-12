1226 إصابة بكورونا في ألمانيا.. وأستراليا تسجل أكبر زيادة يومية في الوفيات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، تسجيل 1226 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع عددها الإجمالي إلى 218510، وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات إلى 9207.

في سياق متصل، سجلت أستراليا، الأربعاء، أكبر زيادة يومية في عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا مُنذ بدء تفشيه في أراضيها، ورصدت كذلك أكبر زيادة في الإصابات مُنذ ثلاثة أيام، ما أضعف الآمال في أن الموجة الثانية التي تجتاح ولاية فيكتوريا قد تستقر.

وأبلغت فيكتوريا في الساعات الأربع والعشرين الماضية عن 21 حالة وفاة، وهو ما يزيد حالتين على أكثر الأيام من حيث عدد الوفيات الذي كان في وقت سابق هذا الأسبوع، فضلاً عن 410 حالات إصابة جديدة بالفيروس، منهية بذلك ثلاثة أيام متتالية تراجعت فيها الإصابات عن 400 حالة.

وأجبرت مجموعة من الإصابات في ملبورن، عاصمة فيكتوريا وثاني أكبر مدينة في أستراليا، السلطات الأسبوع الماضي على فرض حظر تجول ليلي وتشديد القيود على تحركات الناس اليومية وأمرت بإغلاق أجزاء كبيرة من اقتصاد الولاية، ولم تفصح السلطات بعد عن الأرقام الوطنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن تم القضاء على الفيروس بشكل فعال خارج أكبر ولايتين، فيكتوريا ونيو ساوث ويلز.

وتكافح السلطات في نيو ساوث ويلز لتتبع العدوى المرتبطة بمجموعة جديدة في مدرسة بسيدني، الأمر الذي أثار مخاوف من انتشارها محلياً بشكل أكبر مما كان معروفاً من قبل في أكثر ولايات أستراليا سكاناً، وأبلغت أستراليا عن أكثر من 22 ألف إصابة و352 حالة وفاة بسبب الفيروس.