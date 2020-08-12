103 آلاف وفاة بكورونا في البرازيل.. و54 ألفاً بالمكسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، إنها سجلت 1274 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، ما يرفع مجمل وفياتها إلى 103026.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع بواقع 52160 حالة إلى ثلاثة ملايين و109630، وتحتل البرازيل حالياً المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، عن تسجيل 6686 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و926 حالة وفاة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 492522 والوفيات إلى 53929.

والمكسيك في الترتيب الثالث عالمياً من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفي المركز السادس في ما يتعلق بالإصابات بعد هاتين الدولتين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا، وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17% في الربع الثاني،

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.