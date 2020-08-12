5 ملايين إصابة بكورونا في أمريكا.. و84737 في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5064171، بزيادة 40522 حالة مقارنة بإحصائها السابق، مشيرة إلى أن عدد الوفيات زاد بواقع 565 ليصل الإجمالي إلى 162407 حالات، ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

في سياق متصل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إنها سجلت 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 11 أغسطس/آب الجاري، انخفاضاً من 44 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج، بينما الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محلياً في إقليم شينجيانج، وسجلت اللجنة أيضاً 20 حالة إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة مع 17 في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84737، بينما لا يزال عدد الوفيات بالوباء دون تغيير عند 4634.