تصريحات خطيرة من روحاني بشأن صدام حسين و"احتلال السعودية والإمارات وقطر"

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وتابع: "نقول لبعض دول الجوار إن قوة ايران التسليحية غير موجهة ضدهم... أقول لبعض دول الجوار إن قدرات إيران الدفاعية والتسليحية لصالح كل المنطقة، أسلحتنا للدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي اعتداء أجنبي".
وأضاف الرئيس الإيراني: "سلاح إيران ليس موجها ضدكم، وأولئك الذين ينهبون أموالكم ويبيعونكم السلاح لقصف جيرانكم والقضاء على الشعب اليمني، هم من يضرونكم وليس إيران".
وأوضح روحاني، أن "رفع حظر التسلح سيمكن إيران من بيع وشراء السلاح"، لافتا إلى أن أي قرار بتمديد حظر التسلح على ايران سيكون انتهاكا صارخا للاتفاق النووي وعلى الدول التي ستدعم القرار تحمل تداعياته.
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