الجيش العراقي يوزع سلات غذائية للعوائل المتضررة جراء كورونا... صور

وجاء في بيان الدفاع العراقية "قام الفوج الثاني لواء المشاة 73 الفرقة 15 بتوزيع سلات غذائية على عدد من العوائل التي تضررت من جراء تفشي فيروس كورونا في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى".

وأضاف البيان "وقد عبرت العوائل عن فرحها وامتنانها إلى وزارة الدفاع التي تحث قياداتها على تقديم الدعم والإسناد لهم ومؤازرتهم في جميع الظروف التي تواجه بلدنا وبالأخص الظرف الراهن".

Advertisements

وفي وقت سابق أكد مواطنون عراقيون ضرورة التعايش مع وباء كورونا وإعادة الحياة الطبيعية رغم المخاوف من انتقال العدوى من الذين لم يلتزموا بتعليمات الوقاية.

جائحة كورونا أثرت تاثيرا مباشرا على أصحاب الدخل المحدود ما تسبب بقطع أرزاقهم في فترة تطبيق حظر التجوال الجزئي والكلي الذي فرض على البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، وفاة 67 مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في تراجع نسبي بالمعدل اليومي لضحايا الفيروس القاتل، ليبلغ إجمالي الوفيات 5531 من بين 156995 بعد رصد 3396 حالة جديدة منذ الأمس.