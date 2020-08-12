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إيران تعلن استعدادها للمشاركة في إعمار مرفأ بيروت

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© Sputnik . Valery Melnikov

وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، "إيران تعتقد أن الوقت غير مواتي لاستغلال حادثة انفجار مرفأ بيروت وما يحتاجه لبنان اليوم هو المساعدة وطهران قدمت مساعداتها وستواصل الإرسال"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "إيران مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار مرفأ بيروت".

وشهد لبنان انفجارا مدويا يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ أب، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.

وتعهدت قوى عالمية خلال مؤتمر طارئ للمانحين يوم الأحد الماضي، بحشد موارد مهمة لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة بالمدينة.

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