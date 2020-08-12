انطلاق التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ المصري

ووفقا لموقع بوابة "الأهرام" المصرية، بدأت اللجان الفرعية في استقبال الناخبين، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء، يتم بعدها فرز بطاقات الاقتراع للوصول إلى الحصر العددي للأصوات، قبل تسليمه إلى اللجان العامة ومن ثم إرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا لتجميع الحصر العددي في مختلف اللجان الفرعية والعامة تمهيدا ﻹعلان النتائج الرسمية.
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وتجري انتخابات مجلس الشيوخ في مصر للمرة الأولى منذ إقراره في دستور 2014، على مائتي مقعد، نصفها يجري الانتخاب عليها بنظام الفردي بينما النصف الآخر بنظام القوائم، حيث يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يجري انتخاب الثلثين فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث.
ويقتصر الترشح في الانتخابات على قائمة واحدة تحت عنوان القائمة الوطنية، وتضم تحالفا من 11 حزبا، منها أربعة أحزاب معارضة، وتعتبر القائمة الوحيدة التي تخوض الانتخابات من دون منافس فائزة في حالة حصولها على تأييد 5 بالمئة من إجمالي من يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم حوالي 63 مليون ناخب.
وإذا لم تحصل على تلك النسبة تعاد الانتخابات على القائمة، فيما بلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 780 مرشحا، يتنافسون على 100 مقعد في أنحاء الجمهورية، وذلك وفق القوائم النهائية للمرشحين التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها الرسمي.
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