شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 حالة شفاء و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ووفقا لبوابة "الوسط" الليبية، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في ليبيا إلى 6302 حالة بينها 5430 حالة نشطة و132 حالة وفاة، فيما تعافى 740 مصابا .

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