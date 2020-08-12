شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 9 مواطنين من الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 9 مواطنين من الضفة، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قامت باعتقال 6 مواطنين فى رام الله بعد أن داهمت منازلهم، واعتقلت مواطنين اثنين من طولكرم، ومن بيت لحم اعتقلت شابا بعد أن داهمت منزل والده في بلدة الدوحة.

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