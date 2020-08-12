الشؤون البلدية تعلن عن وظائف شاغرة

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية 15 وظيفة شاغرة للجنسين للعمل بمدينة الرياض، عبر برنامج “تمهير” التدريب على رأس العمل.

وأوضحت الوزارة بأن الوظائف المطروحة تحت مسميات” مهندس حاسب آلي، مهندس تقنية المعلومات، مهندس قاعدة بيانات، أخصائي أمن بيانات”.

واشترطت الوزارة على المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص، ألا يكون المتقدم على رأس العمل في القطاع العام أو الخاص، أو أن يكون سجل على أي وظيفة خلال الـ 6 أشهر الماضية أو استفاد من برنامج “تمهير” سابقا.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم إضغط الروابط التالية:

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مهندس حاسب آلي هنا

مهندس تقنية المعلومات هنا

مهندس قاعدة بيانات هنا

أخصائي أمن بيانات هنا