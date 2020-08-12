«الجوازات» : تمديد إقامة زوجة مواطن لأربع سنوات

أكدت المديرية العامة للجوازات أن صلاحية تمديد إقامة “زوجة مواطن” لأربع سنوات متاح فقط في حالة مراجعة إدارات الجوازات.

وجاء ذلك ردًا على سؤال عبر حسابها على موقع “تويتر” من مغرد حاول تجديد إقامة زوجته “مقيمة” عبر منصة “أبشر”.

وقالت الجوازات: التمديد لأربع سنوات “لزوجة مواطن” يتم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات، فيما أوضح حساب “أبشر” أنه بالإمكان التجديد عبر منصة “أبشر أفراد” لمدة سنة أو سنتين كحد أقصى “لزوجة المواطن”.