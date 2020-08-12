شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نفط الكويت تقول إنها احتوت وعزلت تسربا نفطيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة نفط الكويت، اليوم الأربعاء، إنها احتوت وعزلت مصدر تسرب نفطى وقع مساء الثلاثاء بالقرب من "كيلو 18 من طريق الدائرى السابع"، وأضافت الشركة فى تغريدة أنه لم ينتج عن الحادث أى أضرار أو إصابات.
وقالت شركة نفط الكويت فى تغريدة لها، أن "المنطقة التى حدث فيها التسرب أصبحت آمنة تماما وتحت السيطرة، كما تؤكد الشركة على أن عملياتها المعتادة مستمرة دون أى انقطاع".
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