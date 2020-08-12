شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم جزئيًا فى السعودية والإمارات وحار فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج اليوم الأربعاء، حالة طقس متباينة، حيث، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية، أما فى البحرين توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام مع وجود فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر ، و فى الإمارات توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام مع وجود فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، حائل والقصيم تمتد إلى منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، ان الطقس المتوقع اليوم الأربعاء، فى مملكة البحرين، سيكون حارا مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق وكميات متفاوتة من السحب ويكون حسناً هذه الليلة.

الرياح غربية من 13 إلى 18 عقد وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً، وتقل سرعتها من 8 إلى 13 عقدة خلال الليل، وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام عند السواحل ومن ثلاث إلى ستة أقدام فى عرض البحر.

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درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 10%.

أعلى مد فى الساعة 10:37 صباحاً وفى 10:55 مساء، وأدنى جزر فى الساعة 5:08 مساء وفى الساعة 4:58 صباحاً.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام مع وجود فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح "الخميس" خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.. ويكون الموج فى الخليج العربى متوسطا ..

ويحدث المد الأول عند الساعة 19:04 والمد الثانى عند 07:01 والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثانى عند الساعة 02:15 .

و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند 14:14 و المد الثانى عند الساعة 05:46 و الجزر الأول عند الساعة 08:23 والجزر الثانى عند الساعة 22:34 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 44 33 85 20 دبى 43 34 90 30 الشارقة 43 32 90 35 عجمان 41 34 85 40 أم القيوين 42 31 85 35 رأس الخيمة 40 33 80 40 الفجيرة 36 32 85 50 العين 46 32 70 15 ليوا 48 30 80 20 الرويس 42 32 70 30 السلع 42 33 75 25 دلما 39 34 70 45 طنب الكبرى 38 33 80 50 طنب الصغرى 38 33 80 50 أبو موسى 38 34 80 45 .