شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث بأسم القوات المسلحه العراقية: لن نتسامح مع هدر الدم العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول عبدالله، عدم التسامح مع هدر الدم العراقى، مشيراً إلى التحذير فى وقت سابق من إستمرار التجاوزات التركية على الأراضى العراقية، وقال رسول فى بيانه، إنه "ندين بشدة اقدام الجانب التركى على استهدف مجموعة من مقاتلينا الأبطال بواسطة طائرة مسيرة ، حيث أسفر هذا الاعتداء الإثم عن استشهاد امر اللواء الثانى بالمنطقة الأولى فى قيادة قوات حرس الحدود وامر الفوج الثالت وإصابة أمر الفوج الأول وضابط استخبارات واثنين من المنتسبين المرافقين لهم".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء العراقية "واع"، أشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن "المقاتلين كانوا فى عملية أستطلاع فى منطقة سيدكان وتقع داخل الأراضى العراقية وتبعد 4 كيلو متر عن الشريط الحدودى مع تركيا".

Advertisements

وأضاف رسول، أن "هذا الاعتداء المدان يتطلب أن تعمل القوات التركية على توضيح ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين بها، حفاظاً على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين التى حرص العراق على الحفاظ عليها ومراعتها، واننا حذرنا فى وقت سابق من إستمرار التجاوزات التركية على الأراضى العراقية وان دماء العراقيين غالية ولن نتسامح مع هدر الدم العراقي".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت فى وقت سابق، أن بغداد ألغت زيارة وزير الدفاع التركى المقررة يوم الخميس المقبل، وقررت أيضا استدعاء سفير أنقرة للاحتجاج على الاعتداءات التركية الأخيرة على الأراضى العراقية.

وفى وقت سابق أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة "سيد كان" فى إقليم كردستان.