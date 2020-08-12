شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ثعبان ضخم يعترض شباب بمنطقة جبلية.. و«مدني عسير» يُعلّق على الواقعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطنين يوثقون ظهور ثعبان ضخم اعترض طريقهم أثناء تجولهم بمنطقة جبلية، قيل إنها بمنطقة عسير، حيث تم قذفه بالحجارة ولكن لم تفلح تلك المحاولة في إبعاده، وبعدها قال مصور المقطع له: “أسألك بالله العظيم إن كنت جني تفلح”، فتوارى عن الأنظار واختفى من أمامهم.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة عسير النقيب محمد السيد، أنه لم يرد لمركز التحكم والتوجيه أي بلاغ حتى اللحظة عن ثعبان ظهر في مقطع فيديو متداول بمنطقة جبلية لم يُعرف موقعه الحقيقي أو تاريخ تصويره، وفقًا لـ«عكاظ».
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