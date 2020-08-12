شكرا لقرائتكم خبر عن داخلية كردستان: يجب أن يبعد "حزب العمال" وتركيا خلافهما خارج العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن القصف التركى لمنطقة برادوست الحدودية، وقالت الوزارة فى البيان: "فى الساعة 2:45 بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء، وفى منطقة برادوست تحديدا، وبينما كانت قوات حرس الحدود التابعة للجيش العراقى منشغلة بملء الفراغات فى المناطق الحدودية لإبعاد توترات وتهديدات الحرب عن المنطقة وسكانها، تم استهداف إحدى العجلات التى تقل قوات حرس الحدود من قبل طائرة تابعة للجيش التركي.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أضافت أن القصف أدى إلى مقتل ضابطين هما العميد محمد رشيد سليمان آمر اللواء الثانى لحرس الحدود، والعقيد زبير حالى تاج الدين آمر الفوج الثالث للواء الثانى لقوات حرس الحدود، بالإضافة إلى إصابة العقيد حسام الدين عبد الرحمن حسن.

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وشددت فى بيانها، على ضرورة أن يبعد "حزب العمال الكردستاني" وتركيا خلافهما خارج أراضى إقليم كردستان والعراق، وأن لا يدفع المواطنون ثمن هذه الصراعات.

كما نشرت وزارة داخلية إقليم كردستان، صورة العميد محمد رشيد سليمان، آمر اللواء الثانى حرس حدود، وصورة العميد زبير حالى برادوستي، آمر الفوج الثالث حرس حدود، اللذين قتلا فى القصف الجوى التركى قرب الحدود العراقية التركية فى إقليم كردستان العراق.