شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الكويتية: حجز اليخوت الخاصة بمشاهير متهمين بغسيل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع، أن النيابة العامة الكويتية، قررت حجز جميع اليخوت والمراكب والدراجات المائية التى يملكها المشاهير المتهمون بغسل الأموال، بعد صدور قرارى تجميد الأرصدة البنكية ومنع السفر بحق المشاهير المتهمين بغسل الأموال

و وفقا لما نشر على موقع جريدة "القبس" الكويتية، قال المصدر، إن النيابة طالبت وزارة المواصلات فى كتاب رسمى، بمنع تصرف المتهمين أو القيام بأى تعاملات لدى الوزارة، أو لمن يوكلونهم أو ينوب عنهم، سواء بالبيع أو بأى نوع من أنواع التعاملات لدى الوزارة.

وأضاف، أن النيابة قدمت سجلاً يبين عدد اليخوت والمراكب والدراجات المائية، التى يملكها المتهمون ليسهل على «المواصلات» تنفيذ القرار فوراً.

وأحالت النيابة العامة الأسبوع الماضى ملف العديد من مشاهير "السوشيال ميديا" الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال مؤخرا، إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

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يذكر أنه سبق وأن صدر قرار تجميد الأرصدة البنكية ومنع السفر بحق هؤلاء المشاهير المتهمين بغسل الأموال.

كما قالت الصحيفة الكويتية، إن حملة الحرب على الفساد ستطال المشاهير، والمتنفذين، والشركات التى تحاول الإيهام بأن الأموال التى تدخل فى حساباتها مشروعة.

وصرح مصدر للصحيفة بأن النيابة العامة تلقت نحو 10 بلاغات "غسل أموال" ضد شركات دخلت حساباتها أموال طائلة، فى حين إن نشاط بعضها ورأسمالها أقل من الأرباح التى تدخل حساباتها.

وأشار المصدر إلى أن وحدة التحريات أكدت فى بلاغاتها أن هناك شبهة غسل الأموال بحق عدد من الشركات، مؤكدا أن النيابة العامة ستقوم بفحصها وطلب تحريات من جهاز أمن الدولة، ومن ثم قد تتخذ إجراءات ضبط وإحضار وتجميد أرصدة ومنع سفر فى الأيام القليلة المقبلة بحق المتهمين.