تأهيل المسارح والمراكز الثقافية المتضررة في بيروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت جمعية تيرو للفنون والمسرح الوطني اللبناني في مدينة صور حملة تضامن من أجل التطوع والمساهمة في إعادة تأهيل المسارح والمراكز الثقافية المتضررة من انفجار المرفأ في بيروت وذلك عبر شبكة الثقافة والفنون العربية وهي منصة إلكترونية مفتوحة تأسست خلال أزمة جائحة كورونا بمبادرة من ناشطين ثقافيين بهدف تشبيك الأفراد والمؤسسات الثقافية والفنية، ومن أجل فتح قنوات لتبادل الأحداث والمهرجانات، والخبرات والتجارب في الفن والثقافة في لبنان، وفتح جسور للتعاون من أجل التضامن الثقافي في ظل الأزمات الحالية.

كما وضعت المسرح الوطني اللبناني المجاني في صور ليكون في تصرف الجميع، وجاء في بيان الحملة: «نحن نعمل معاً من أجل التضامن الثقافي وبسبب الأزمات التي أثرت بشكل كبير على المشهد في لبنان، ما جعلنا نعيد قراءة المشهد والتحولات من أجل إيجاد حلول للأزمات الحالية من أجل التضامن في ما بيننا عبر تنظيم الجلسات والندوات، ونشر الأعمال والفعاليات الفنية والثقافية، وإعداد البرامج الفنية عبر موقع راديو أون لاين كمنصة إلكترونية مفتوحة للجميع، وإقامة الورش المختلفة، وإصدار جريدة إلكترونية شهرية لتسليط الضوء على المشهد الثقافي.

وقال مؤسس المسرح اللبناني قاسم إسطنبولي: علينا جميعاً التضامن في ظل هذه الأزمات الكبيرة، ووجودنا مرتبط ببعضنا البعض، ومشهد التضامن نراه بمشاركة الشباب اللبناني والفلسطيني والسوري والعمال والعاملات العاملين في لبنان بأعمال التنظيف والترميم.