شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يستنكر التهديدات التركية تجاه الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التهديدات والتصريحات التى وجهها بعض المسئولين فى تركيا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحجرف قوله، لدى استقباله السفير التركى فى المملكة العربية السعودية أردوغان كوك، اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون فى الرياض - أن أمن دول مجلس التعاون الخليجى كل لا يتجزأ، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك فى إطار مجلس التعاون، مشدداً على تمسك مجلس التعاون بالحفاظ على الأمن العربى ورفض التدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية للدول العربية.

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وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، على حرص المجلس على أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة المبنية على حل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.