شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت موريتانيا 48 حالة إصابة، جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 6598 حالة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 157 حالة.
وسجلت موريتانيا في وقت سابق،، 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد)، وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الموريتانية ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 6550 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 157حالةً.
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