شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تشن غارات على أهداف فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن إسرائيل شنت غارات على أهداف في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل أغلقت أمس الثلاثاء، أحد المعابر الحدودية الرئيسية مع قطاع غزة بعد أن أطلق فلسطينيون بالونات حارقة أشعلت النيران في مناطق على الحدود الإسرائيلية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 30 حريقا نشب في أنحاء المناطق الحدودية جراء بالونات محملة بعبوات حارقة أطلقت من غزة. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان "معبر كرم أبو سالم سيُغلق أمام مرور جميع البضائع باستثناء المعدات الإنسانية الأساسية والوقود".
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