شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الرئيس اليمني يتجه إلى الولايات المتحدة في رحلة علاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الثلاثاء إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيغادر السعودية متجها إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي غدا الأربعاء.

ويخضع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والذي يقيم حاليا في الرياض منذ أن سيطرت حركة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2015، للعلاج من اعتلال في القلب منذ عام 2011.

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وقال المصدران إنه ينتظر أن يعود خلال أسبوع.

وسافر هادي عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في يونيو عام 2019.