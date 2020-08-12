شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم يهز مدينة غزة بعد قصف إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية أن انفجارا ضخما هز مدينة غزة. وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقعا فى جنوب مدينة غزة بصاروخ واحد.

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