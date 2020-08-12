شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 10 وفيات و1132 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 وفاة و 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقال التقرير اليومي للوزارة بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ، إن الحصيلة الجديدة لإجمالي الوفيات ارتفعت إلى 533، وإجمالي الإصابات المؤكدة 35195، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 25385 شخصاً.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1230 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ الحصيلة التراكمية للمصابين 33237 حالة.

وأفادت الوزارة - في بيان - بأنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات 498، كما تم تسجيل 1157 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 23347 حالة.