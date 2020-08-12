شكرا لقرائتكم خبر عن الرى السودانية: أمطار إثيوبيا تسبب ارتفاع منسوب النيل الأزرق وتحذر المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى بيان مساء أمس الثلاثاء، أن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية رصدت أمطارا فى أيام 8 و9 و10 أغسطس على التوالى ستؤدى الى ارتفاع فى مناسيب النيل، حيث يشهد قطاع "الدمازين - سنار" ارتفاعا فى حدود (10سم)، بينما يشهد القطاع "سنار - الخرطوم" ارتفاعاً فى حدود (5 إلى 10 سم)، وقطاع "الخرطوم - شندى" سيشهد ارتفاعا فى حدود (5 إلى 10سم).





وأضاف البيان، الذى نشرته وزارة الرى والموارد المائية السودانية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن قطاع "شندى - عطبرة" سيشهد ارتفاعا فى حدود (5سم)، وقطاع "خشم القربة - عطبرة سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً فى حدود (20سم)، وقطاع "عطبرة - سد مروى" سيشهد استقراراً، وقطاع "سد مروى - الدبة" سيشهد ارتفاعا فى حدود (7سم) وقطاع "الدبة - دنقلا" سيشهد ارتفاعا فى حدود (15 إلى 20 سم).

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.



