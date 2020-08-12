شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: تركيا لم توقف عملية نقل المعدات العسكرية إلى الأراضى الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبى، إن تركيا لم توقف عملية نقل المعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية. وأشار المسماري، حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، إلى أن العديد من المعسكرات في غرب ليبيا أصبحت تحت سيطرة القوات الليبية، مضيفا أن أردوغان يعزز الوجود التركي في منطقة غرب ليبيا.

وأوضح المسمارى، أن العديد من المعسكرات في غرب ليبيا أصبحت تحت سيطرة القوات الليبية، مضيفا أن أردوغان يواصل تعزيز الوجود التركي في منطقة غرب ليبيا.

وذكر أن أردوغان لم يعير أي أهتمام للمطالب الدولية بحظر نقل السلاح إلى ليبيا، لافتاً إلى أن أردوغان يواصل نقل المعدات العسكرية بالطائرات والسفن التجارية.