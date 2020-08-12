شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: تسجيل 3 وفيات و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة و476 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و345 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في تصريح صحفي، إن الإصابات الجديدة كانت اغلبها في محافظة الخليل 182، ومحافظة القدس 161.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، لفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى وجود 21 مريضا في العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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وفى وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ، تسجيل 277 إصابة جديدة و239 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان عبر حساب الوزارة على فيس بوك، الأحد، أن الإصابات الجديدة توزعت في 7 محافظات هي: الخليل (172)، نابلس (12)، بيت لحم (23)، قلقيلية (5)، رام الله والبيرة (25)، طولكرم (4)، ضواحي القدس(36).