شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائرى: نولى أهمية بالغة للحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائرى، اليوم الثلاثاء، اهتمام بلاده الجزائر البالغ لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتطرق بن بوزيد، خلال لقائه بسفير الصين بالجزائر لي ليانه اليوم الثلاثاء، إلى مدى جاهزية اللقاح الصيني المرتقب الذي قال السفير الصيني إنه سيكون جاهزا خلال الفترة القصيرة القادمة.

وأشاد السفير الصيني بالتعاون المثمر والمتميز بين البلدين والذي اتسم في بعده التاريخي الذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي بتسجيل عدة محطات تبرز علاقة الصداقة من خلال المبادلات والبعثات العلمية والطبية.

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