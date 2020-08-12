شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تتبرع بمبلغ 6,8 مليون يورو لبرامج "الأونروا" الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الحكومة الإيطالية تبرعا بمبلغ 6.8 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، دعما لبرامج الوكالة الرئيسة وخدماتها التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وكانت نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إيمانويلا سي. ديل ري، أعلنت عن هذا الالتزام خلال المؤتمر الافتراضي غير العادي للتعهدات الذي عقد يوم 23 تموز 2020.

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وقال القنصل العام الإيطالي في القدس جيوسيبي فيديلي إن، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "هذا التبرع يعكس الالتزام الإيطالي الثابت بدعم "الأونروا"، من أجل تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في سائر أقاليم عملياتها.

وأضاف أن "الأونروا" تظل عامل استقرار حيوي في المنطقة التي ما تزال تعاني من أزمات قديمة وحديثة على حد سواء، مثلما تبين خلال الانفجار الكارثي الأخير الذي وقع في مرفأ بيروت.