شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لبنانى لـ"الخليج 365": تحفيف حدة الغضب ببيروت يتوقف على الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب اللبناني نزيه نجم، ما حدث خلال الساعات الماضية من تقديم حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية استقالة حكومته سيكون له انعكاس واضح على الشارع اللبناني، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن مدى قدرة هذه الخطوة من تخفيف حدة الغضب بين المتظاهرين اللبنانيين المتواجدين في العاصمة بيروت، وأضاف النائب اللبناني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تخفيف حدة الغضب في الشارع اللبنانية يتوقف على الحكومة اللبنانية الجديدة التي سيتم تشكيلها، والاستشارات الخاصة بتشكيل هذه الحكومة وما سيحدث خلال مشاورات التشكيل خلال الأيام المقبلة.

ولفت النائب اللبناني، إلى أن تخفيف حدة الغضب في الشارع اللبنانية يتوقف أيضا على حجم المساعدات التي ستأتى إلى لبنان بعد الانفجار الذى ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضى.

ولليوم الرابع على التوالى، تجددت المظاهرات فى العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تفجير المرفأ الذى وقع خلال الأسبوع الماضى، وراح ضحيته 170 شخصا وإصابة ما يقرب من 5 آلاف آخريين، ونظم عدد من اللبنانين، مساء اليوم الثلاثاء، مظاهرة أمام مدخل مرفأ بيروت، والذى شهد فى مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضى انفجارا كبيرا أدى إلى وفاة 170 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص، وذكرت قناة العربية أن مرفأ بيروت المدمر يشهد أول تظاهرة احتجاجا على السلطة السياسية، حيث طالب متظاهرو مرفأ بيروت بتنحي رئيسي الجمهورية والبرلمان، مشيرة إلى أن فرق البحث عن المفقودين في مرفأ بيروت ما زالت ناشطة.

وتجددت الاشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن قرب البرلمان اللبناني، فيما أكد الأمن اللبناني على المحتجين السلميين مغادرة الأماكن التي تشهد اعتداءات وقال الأمن الداخلي حسب خبر عاجل عرضته فضائية "العربية": لن نقبل بالتعرض لعناصرنا في احتجاجات بيروت.