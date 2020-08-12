شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس 21 حالة إصابة، جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 1738 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 52 وفاة.

وكانت وزارة الصحة في تونس، أعلنت الاثنين، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 17 حالة إصابة محلية، حيث قالت وزارة الصحة في تونس، إن العدد الجملي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 1717 حالة مؤكدة.

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ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفتت وزارة الصحة في تونس، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إلى أن 1265 تعافوا من فيورس كورونا، وأشارت وزارة الصحة في تونس، إلى أن 401 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، من بينها 15 حالة إصابة تم إيواءها بالمستشفى.