شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: 42 جريحا فى تظاهرات بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصليب الأحمر عن سقوط 42 جريحا في تظاهرات بيروت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، ولليوم الرابع على التوالى، تجددت المظاهرات فى العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تفجير المرفأ الذى وقع خلال الأسبوع الماضى، وراح ضحيته 170 شخصا وإصابة ما يقرب من 5 آلاف آخريين، ونظم عدد من اللبنانين، مساء اليوم الثلاثاء، مظاهرة أمام مدخل مرفأ بيروت، والذى شهد فى مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضى انفجارا كبيرا أدى إلى وفاة 170 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص، وذكرت قناة العربية أن مرفأ بيروت المدمر يشهد أول تظاهرة احتجاجا على السلطة السياسية، حيث طالب متظاهرو مرفأ بيروت بتنحي رئيسي الجمهورية والبرلمان، مشيرة إلى أن فرق البحث عن المفقودين في مرفأ بيروت ما زالت ناشطة.

وتجددت الاشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن قرب البرلمان اللبناني، فيما أكد الأمن اللبناني على المحتجين السلميين مغادرة الأماكن التي تشهد اعتداءات وقال الأمن الداخلي حسب خبر عاجل عرضته فضائية "العربية": لن نقبل بالتعرض لعناصرنا في احتجاجات بيروت.