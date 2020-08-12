الرئيس الجزائرى يرأس اجتماعا لدراسة الأوضاع الأمنية والمالية بالبلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم /الثلاثاء: اجتماعا لدراسة الأوضاع الأمنية والمالية للبلاد، عقب أزمة ندرة السيولة التي شهدتها مراكز البريد أياما قليلة قبل عيد الأضحى.

وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي مساء اليوم، أن الاجتماع حضره عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) وعدد من المسؤولين والوزراء.

وفي سياق آخر، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، إنهاء مهام عدة مسؤولين محليين، على خلفية التلاعبات في إنجاز المشاريع خاصة بمناطق الظل (العشوائيات).

وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي مساء اليوم، أن الرئيس تبون قرر إنهاء مهام رئيس دائرة أولاد عبد القادر بولاية الشلف، ورئيس دائرة فض البطمة بولاية الجلفة، ورئيس دائرة السانية بولاية وهران ورئيس دائرة الرمكة بولاية غليزان.

وأضاف التلفزيون الجزائري أنه تم توقيف رؤساء بلديات: سيدي الشحمي بولاية وهران، وسوق الحد بولاية غليزان، وأولاد عبد القادر بولاية الشلف، وأم العظام بولاية الجلفة.

كما تم إنهاء مهام كل من المسؤول الأول عن القسم الفرعي للموارد المائية لدائرة الرمكة بولاية غليزان، ومسؤول القسم الفرعي لقطاع السكن والأشغال العمومية بدائرة أولاد عبد القادر بولاية الشلف، ومسؤول القسم الفرعي لقطاع السكن والأشغال العمومية بدائرة أولاد درّاج بولاية المسيلة، ومسؤول القسم الفرعي لقطاع السكن والأشغال العمومية بدائرة فيض البطمة بولاية الجلفة.

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