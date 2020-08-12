شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يستنكر التهديدات التركية تجاه الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحجرف قوله - لدى استقباله السفير التركي في المملكة العربية السعودية أردوغان كوك، اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض - أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك في إطار مجلس التعاون، مشدداً على تمسك مجلس التعاون بالحفاظ على الأمن العربي ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على حرص المجلس على أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المبنية على حل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.