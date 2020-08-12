شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى سلطنة عمان الى 82050 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 82050 إصابة و 533 حالة وفاة وذكرت الوزارة في بيان، كما أوردت وكالة الأنباء البحرينية، أن عدد المتعافين بلغ 76720 لتصل نسبة التعافي إلى93.5 %.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية في إحاطة صحفية، الاثنين حول أخر مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 207 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد التراكمي إلى 81.787 حالة، مقابل شفاء 1433 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 76.124 حالة، وتوفى 8 حالات ليصل إجمالي حالات الوفاة 521 حالة.