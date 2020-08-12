شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العسكرى الجزائرى يوجه تهمة الخيانة لقائد الدرك الوطنى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم توجيه تهمة الخيانة العظمى بحق قائد قوات الدرك الوطني الأسبق غالي بلقصير، واثنين من العسكريين.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه " لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يحيط السيد مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى (الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية) في حق كل من المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة والرائد هشام درويش والعميد المتقاعد غالي بلقصير طبقا لنص المادة 63 فقرة 2 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان أن قاضي التحقيق العسكري بولاية البليدة (شمال) قام بوضع المتهمين بونويرة ودرويش قيد الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة، كما أصدر أمر بالقبض ضد المتهم غالي بلقصير.

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