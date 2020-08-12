شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: سقوط صاروخ قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم الثلاثاء، بسقوط صاروخ قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر - في حديث لقناة "السومرية نيوز" - "إن صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط بالقرب من إحدى بوابات المنطقة الخضراء وتحديداً قرب فلكة المعلق"، مشيراً إلى أن خبير المتفجرات توجه إلى مكان الحادث.

وتشهد المنطقة الخضراء بين فترة وأخرى سقوط صواريخ تطلق من مناطق عدة في العاصمة بغداد.

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