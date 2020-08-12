استنكار خليجي لتطاول أنقرة على الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استنكر الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين أتراك، وتضمنت عبارات استفزازية تتطاول على دولة الإمارات.

وقال نايف الحجرف، لدى استقباله أردوغان كوك سفير تركيا لدى السعودية، إن المجلس حريص على التعاون في أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المبنية على حل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأعرب الحجرف في بيان عن استنكاره للتهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، انطلاقاً من مبدأ الدفاع المشترك في إطار مجلس التعاون، وشدد على تمسك مجلس التعاون بالحفاظ على الأمن القومي العربي ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية. (وكالات)