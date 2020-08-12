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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعمال الخيرية» تساعد اللبنانيين بـ 70 طن مواد غذائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الرامية إلى التحرك الفوري لتقديم مساعدات عاجلة إلى لبنان، في إطار التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، في المحنة التي ألمّت به أخيراً، نزلت هيئة الأعمال الخيرية، منذ اللحظة الأولى التي عقبت الانفجار إلى ساحات بيروت للوقوف على آثار الدمار، وتقديم العون والمساعدة، عبر فريق عملها التابع لمكتب الهيئة بلبنان، وصباح امس، قدمت الهيئة مواد غذائية بأكثر من 70 طناً. وقد غادرت الدولة باتجاه بيروت.
وكان الدكتور خالد الخاجة، المدير التنفيذي للهيئة في مقدمة وفدها الذي أشرف على التعبئة والتحميل على متن الطائرة. وأكد أن الهيئة حريصة على توصيل تلك المساعدات إلى مستحقيها، لذا أشرفت على التعبئة والشحن. كما جهزت فريق عمل تابعاً لمكتبها في بيروت، ليكون في استقبال المساعدات، والمباشرة في توزيعها على المستحقين.
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