شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: الإمارات تحصد نتائج الاستثمار في أبنائها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد مسؤولون أن دولة الإمارات رفعت سقف تمكين الشباب إلى مستوى قيادة عملية تخطيط المستقبل والمشاركة في صناعته، وهي الآن تحصد ثمار غرسها والذي بدا واضحاً من خلال أهم مشروعين تنمويين على مستوى المنطقة والمتمثلين في مشروع مسبار الأمل لاكتشاف المريخ، وتدشين عصر الطاقة النووية بافتتاح محطة براكة. وأكدوا بمناسبة اليوم العالمي للشباب أنه منذ تأسيس الدولة في عام 1971، وضعت سياسات وخطط استراتيجية وطنية واضحة، لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية، ومن أبرز هذه السياسات الاهتمام بالتعليم ومخرجاته وتوفير البيئة الصحيحة للابتكار والإبداع ودعم الطلبة والشباب وتعزيز الممارسات الوطنية.

أكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، أن تمكين الشباب للقيادة والتغيير وتقلد المناصب، والاستثمار في طاقاتهم يمثل محور رؤية القيادة لدولة الإمارات للعبور إلى مرحلة ما بعد الخمسين وبناء المستقبل الواعد للأجيال القادمة.

وقال، إن شباب الإمارات أثبت من خلال إنجازي «مسبار الأمل» وافتتاح أول مفاعل نووي سلمي في المنطقة العربية «براكة» أنهم على قدر المسؤولية وثقة قيادتنا التي راهنت على عقولهم وسواعدهم وعطائهم لصناعة الفارق، وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، بما يعزز من الريادة العالمية للدولة.

أكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمضي قدماً وبخطوات ريادية عالمية نحو تمكين الشباب للقيادة والتغيير وتقلد المناصب، وليس أدل من ذلك سوى تقلد شباب وشابات مناصب وزارية وحكومية في الدولة، ليقودوا مسيرة التغيير والتنمية في قطاعات عدة.

وقال، إن القيادة الناجحة هي تلك التي تستثمر في شبابها، تتبنى أفكارهم، تحقق تطلعاتهم المستقبلية، وتحول أحلامهم إلى حقيقة، وتغذي طموح الشباب وميولهم، وتعمق انتماءهم لقضايا الوطن واحتياجاته.



ثروة الوطن



ثمّن اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لمسيرة الشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن حاضراً ومستقبلاً.

وأكد أن اليوم الدولي للشباب يمثل محطة مهمة للوقوف على مسيرة الشباب وجهودهم في خدمة الوطن ورد الجميل بمضاعفة الجهود للحفاظ على مسيرته التطويرية الشاملة.

وأكد أن شرطة أبوظبي واصلت دورها مع مختلف الجهات الحكومية في الاهتمام بالشباب وعملت على استحداث مجلس شباب شرطة أبوظبي، والذي يعطي الشباب المنبر الخاص بهم لاستيعاب أفكارهم وأطروحاتهم ومبادراتهم ودراستها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

بصيرة وحكمة

قال اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «بمناسبة يوم الشباب العالمي تحتفي دولة الإمارات كل يوم بثمار نهضتها، بالسواعد التي ساهمت في بناء مسيرة دولتنا، بالشباب الطموحين الذين آمنت بهم قيادتنا الرشيدة ووضعت كافة الإمكانات، لتعزيز حضورهم وتمكينهم في المجتمع واستثمار طاقاتهم الشبابية بكل بصيرة وحكمة».

وأضاف اللواء المري: «لقد راهنت دولة الإمارات بشبابها على مر العقود والذين يثبتون دائماً قدرتهم على الإبداع وبأن الإنجازات ليس لها سقف وإنما تخطت حدود الأرض حتى وصلت إلى المريخ».



الثروة الدائمة



قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة أهمية خاصة لتمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني بما في ذلك عضويتهم في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، ليساهموا في قيادة مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الشباب هم عماد الحاضر، وصناع المستقبل، والثروة الدائمة التي ينبغي العمل على تنميتها لنضمن استمرار مسيرة التنافسية الإماراتية».



طاقات إبداعية



قالت عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: نتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير لقيادتنا الرشيدة التي تؤمن بقدرات الشباب وتوفر لهم جميع الإمكانات، لإشراكهم في عملية البناء والتطوير.



ركيزة للتنمية

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قال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «إن الشباب طاقة متجددة ويمتلكون العزيمة والإرادة والقدرة على تغيير الواقع وتحقيق المستحيل، ويمثل الشباب ركيزة أساسية للتنمية واستشراف المستقبل في الإمارات والعالم، وبهم تستطيع الإمارات استكمال مسيرة البناء في كل المجالات».



أساس البناء



وقال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «إن الشباب هم الأمل في غد أفضل لسائر البشرية، ويحملون آمال وطموحات العالم. إن الاستثمار في الشباب هو الأساس لبناء مجتمع متكامل وخلق أجيال تستكمل مسيرة النجاحات والإنجازات في الإمارات والعالم. وإن تمكين الشباب هو نهج قامت عليه دولة الإمارات ورسخه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة».



نموذج عالمي



قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للشباب وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات والابتكار والإسهام في تقدم وتطور البلد ورفاه مجتمعه، وتجاوزت في سبيل ذلك مرحلة الدعم إلى مرحلة تعزيز روح القيادة لديهم وإشراكهم في صنع القرار على الصعيدين التشريعي والتنفيذي.



ثروة الأمل



أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الشباب هم ثروة الوطن وحماته وأمل العالم والشعوب نحو مستقبل أفضل عنوانه العمل والابتكار والتطور.

وقال: «إن الشباب هم ركيزة التطور في كل المجالات ويحملون آمال وطموحات المجتمع نحو إحداث نقلة نوعية في حياة كل أفراده وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتمكين الشباب بكل الوسائل والإمكانات».



قادة الغد



أكد ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي إن الشباب يشكلون نحو 30% من إجمالي عدد موظفي المؤسسة، مشيراً إلى أنهم يمثلون قادة الغد انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة التي وضعت لهم أجندة طموحة، لتمكينهم من لعب دورهم الحاسم في صناعة مستقبل بلادنا.