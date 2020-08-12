المصريون يقبلون بكثافة على انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”:



توافد الناخبون المصريون، أمس الثلاثاء، بكثافة على لجان الاقتراع؛ لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان.

ويتنافس في هذه الانتخابات 787 مرشحاً من مختلف الأحزاب، والشخصيات، في 4 دوائر بنظام القوائم، و27 دائرة للمقاعد الفردية؛ حيث من المقرر أن يتم انتخاب 200 عضو، من بين 300 عضو؛ هم كل أعضاء المجلس ، من بينهم 100 للقوائم، و100 للفردي، و100 يعينهم رئيس الجمهورية.

وفتحت مختلف اللجان أبوابها، أمس الثلاثاء، في الساعة التاسعة صباحاً، تحت إشراف قضائي، ووسط إجراءات أمنية مشددة، وإجراءات صحية، تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، قبل دخول لجان الانتخاب، والبالغة نحو 14 ألف لجنة على مستوى مصر. ومن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

وأكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أمس، عقب الإدلاء بصوته، «أن مجريات العملية الانتخابية في كافة المحافظات؛ تشهد حالة من الاستقرار الأمني، وأن أجهزة الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الأمنية؛ لتهيئة المناخ المناسب للمواطنين؛ لممارسة حقهم الدستوري».



شعراوي يشيد بحرص الشباب على المشاركة



وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عقب التصويت، إن الدولة وفرت كافة الإمكانات المطلوبة؛ لخروج الانتخابات بصورة مُشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته.

وأكد انتظام كافة اللجان الانتخابية على مستوي الجمهورية، ولم تحدث أي مشاكل في أي محافظة، مشدداً على أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات تطورات العملية الانتخابية على مدار الساعة.

وأعرب شعراوي عن سعادته بتواجد أعداد كبيرة من الشباب في الطوابير أمام اللجان، وحرصهم على المشاركة بإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به الشباب في تحديد مستقبل مصر خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن الشباب المصري يمثلون نحو 60٪ من عدد السكان، وهم المستقبل لبناء مصر.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الإدلاء بصوته في ساعة مبكرة، أمس؛ حيث نشرت رئاسة الجمهورية صوره ، وهو يدلي بصوته من دون تحديد اللجنة الانتخابية.

وأدلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته في لجنة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد. وصوت علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر.

ودعا مدبولى، عقب التصويت، جموع الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الجديد، في ظل المناخ الديمقراطي الذى تتمتع به مصر، والذي يضمن التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية، مؤكداً أن هذا الاستحقاق الدستوري؛ يسهم في إيجاد غرفة ثانية للتشريع، ليضم تمثيلاً كاملاً للمجتمع المصري بمختلف توجهاته وأطيافه؛ بهدف توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية، ويتكامل دوره مع مجلس النواب؛ لإثراء الحياة السياسية في مصر.

وقالت إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة: إن المجلس الجديد يأتي استكمالاً للحياة التشريعية في مصر، ويعد تأكيداً لنجاح الدولة المصرية بعد 30 يونيو في بناء مؤسساتها، واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لشعبها.



جمعة يشدد على ضرورة مواجهة التطرف



وشدد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أهمية تقوية مؤسسات الدولة الوطنية والدستورية، كأحد أهم عوامل الاستقرار والازدهار، مؤكداً أن حق الوطن على أبنائه؛ يقتضي المشاركة الإيجابية، في بناء مؤسساته النيابية الديمقراطية، كما شدد على ضرورة مواجهة التطرّف والمتطرفين فكراً وجماعات ضالة، مع الالتفاف حول الوطن في كل مناسبة تبرز قوته العسكرية أو الاقتصادية أو الديمقراطية، ورفع رايته عالية خفاقة في الداخل أو في الخارج.

المفتي: إرادة الشر لن توقف مسيرتنا

وأكد شوقي علام، مفتي الجمهورية بعد الإدلاء بصوته،أن مصر تدخل في مرحلة جديدة من الاستحقاقات الديمقراطية، التي تتطلب منا الوعي التام، والمحافظة على ما تم إنجازه من استقرار الدولة، وتحقيق الأمن والأمان والتنمية والاستقرار للشعب المصري الأبيِّ الكريم، وهي مرحلة انتخابات مجلس الشيوخ، وهي اختبار حقيقي للمصريين، سوف يعكس للعالم أجمع مدى وعينا بما تعنيه المشاركة في هذه الانتخابات للوطن؛ كونَها مرحلة مهمة في تاريخ مصر الحديث. ودعا المفتي الشعب المصري للمشاركة الفعّالة، وإبداء الرأي الحر الذي تمليه مصلحة الوطن مهما كان هذا الرأي، مؤكداً أن المشاركة في حد ذاتها تعد واجباً وطنياً يصب في مصلحة مصر في المقام الأول والأخير، وهذا الواجب نابع من حبنا لبلادنا، ونابع أيضاً من انتمائنا لهذا الوطن، الذي لم ولن يسمح في وقت من الأوقات لإرادة الشر أن توقف مسيرته، ولا أن تملي عليه إرادتها، حتى في أحلك الأوقات وأقسى الظروف.

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