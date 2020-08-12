محمد البواردي: شبابنا لا يعرفون المستحيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع إن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للشباب في الثاني عشر من أغسطس من كل عام يأتي ليعكس الحقيقة الماثلة أمامنا اليوم والمليئة بمنجزات الدولة المبهرة، والتي تحققت على أيدي شباب الإمارات على مدى أعوام طويلة من تاريخ دولتنا الحبيبة، ليثبت شباب الإمارات أنهم لا يعرفون المستحيل وهم متسلحون بالعلم والإرادة والطموح.

وأضاف في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن شباب الدولة فازوا بثقة قياداتنا الرشيدة التي أولتهم جل اهتمامها وعملت على تسليحهم بأفضل مستويات التعليم الأكاديمي والتدريب المهني، ووفرت لهم الفرص واستثمرت في قدراتهم ودفعتهم إلى الإبداع والابتكار.

وأوضح أن شباب الإمارات هم أساس التنمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وبينما تنصب رؤية وجهود القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في بناء مستقبل مزدهر للدولة ومتميز عن بقية دول العالم.

ولفت البواردي إلى أن تلك حقيقة أدركها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مؤسس الدولة وباني نهضتها، فحرص منذ اليوم الأول لنشأة الدولة على رعاية أجيال المستقبل منذ نعومة أظفارهم، ووجه بإعدادهم الإعداد الجيد، وأوقد فيهم شعلة الطموح والأمل. (وام)