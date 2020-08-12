مسيرة من المرفأ المدمر تطالب بـ«رحيل النظام»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توافد المتظاهرون اللبنانيون، أمس الثلاثاء، إلى مرفأ بيروت المدمر، منادين بإسقاط النظام، وإزاحة ما يصفونها بطبقة حاكمة فاسدة مسؤولة عن متاعب البلاد، وبرحيل الرئيس، ميشال عون، ورئيس البرلمان، نبيه بري، والنواب، ومحاسبة الجناة المسؤولين عن الفاجعة، في وقت زار فيه وزيرا خارجية مصر والأردن بيروت تأكيداً للتضامن مع لبنان.

وجاء الاحتجاج الذي رفع شعار «دفن السلطة أولاً» بالقرب من المرفأ الذي انفجرت فيه يوم الرابع من أغسطس/ آب الماضي مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات، ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف وترك مئات الآلاف بغير مأوى.

وقبالة المرفأ، كما في الأحياء المتضررة القريبة منه، وقف المشاركون دقيقة صمت على أرواح الضحايا، بينما كانت أصوات الأذان تختلط مع أجراس الكنائس التي قُرعت بشكل متزامن.

وأمام المرفأ الذي تحوّل إلى ساحة خردة كبيرة، أدّى المشاركون تحية سلام لمدينتهم المنكوبة، وضحايا الانفجار. وفي شارع الجميزة المجاور، الأكثر تضرراً بالانفجار، جلس عشرات الشبان بلباس أبيض حاملين لافتات عليها أسماء ضحايا الانفجار، كما أضيئت الشموع.

ووجه المتجمعون تحية خاصة إلى قوى الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت والصليب الأحمر اللبناني.

وحمل متظاهرون على أكتافهم عناصر من فوج الإطفاء، الذي كان أول من أرسل مجموعة من عشرة عناصر إلى المرفأ حين اندلع حريق فيه قبل أن يدوي الانفجار. وقتل عدد منهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين.



وقال أحد المتظاهرين قرب مرفأ بيروت أمام الحاضرين «لن نعلن الحداد، ولن نرتدي الأسود قبل أن ندفن السلطة كلها»، التي يحملونها مسؤولية الانفجار جراء الفساد والاستهتار والاهمال. وتلا متحدثان أسماء قتلى التفجير جميعاً.

وردّد البعض هتاف «كلن يعني كلن» في إشارة إلى تمسكهم بمطلب رحيل الطبقة السياسية مجتمعة من دون استثناء. وأكد متظاهرون غاضبون، أن استقالة الحكومة أمس الأول الاثنين لا تعني شيئاً أمام هول مأساة الانفجار.

من جهته، قال السفير الفرنسي على «تويتر»، بعد زيارة لموقع الانفجار مع خبراء فرنسيين في الطب الشرعي يدعمون تحقيقاً في الكارثة، إن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت خلف حفرة تمتد مئة متر على الرصيف رقم 9. وبعد أسبوع من الانفجار، مازال سكان بيروت يرفعون الأنقاض في الوقت الذي استمر فيه البحث عن المفقودين الذين تقدر أعدادهم بالعشرات. من جهته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقب وصوله إلى بيروت، أمس الثلاثاء، في زيارة تضامن، إن مصر تعمل على تلبية أولويات لبنان في هذه المحنة، مؤكداً أن القاهرة ستوفر جسراً بحرياً لإعادة إعمار العاصمة المنكوبة. وأوضح شكري، أن مصر ستوفر الجسر الجوي للمساعدات الإغاثية والإنسانية، والجسر البحري لإعادة الإعمار. وأكد أن القاهرة تكثّف الجهود في المجالات كافة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في أزمته. وأضاف: «لدينا توجيه بضرورة العمل الوثيق من خلال الأجهزة الحكومية المصرية لتلبية الاحتياجات والأولويات للبنان في أقرب فرصة ممكنة».

كما زار وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بيروت، لتأكيد التضامن الأردني مع لبنان، وتنسيق جهود المساعدات.

وأكد الصفدي أن المستشفى الميداني الأردني سيبقى ما دامت هناك حاجة إليه، وستكون هناك طائرات تحمل مساعدات لبيروت وأولها يصل غداً الخميس. وشدد أن لبنان لن يكون وحده بمواجهة تداعيات الانفجار. (وكالات)