«بالونات غزة» تشعل حرائق المستوطنات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ووزير جيشه بني جانتس التهديدات لقطاع غزة بعد قيام شبان فلسطينيين باستئناف إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة رداً على جرائم الاحتلال وخرق «إسرائيل» اتفاقات التهدئة.

وهدمت قوات الاحتلال بناية من طابقين في بلدة سلوان في القدس المحتلة، فيما واصلت جرافات الاحتلال تدمير الاراضي الزراعية غرب سلفيت واقتلعت عشرات أشجار الزيتون لتوسيع مستوطنة، فيما قامت قوات الاحتلال بعملية دهم واعتقالات بالضفة.



وأعلنت «إسرائيل» إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة واستثنت المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود.

وقال نتنياهو: لن نتسامح مع البالونات وسوف نفرض ثمناً باهظاً، فيما قال وزير الجيش «الإسرائيلي» بني جانتس إن الجيش سيرد بقوة إذا لم تتوقف البالونات الحارقة. «استمرار في إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة ولسنا مستعدين لقبول ذلك وأغلقنا معبر كيرم شالوم على أثر ذلك وإذا لم يتوقفوا فسيتعين علينا الرد».

وأوضحت قناة عبرية أن الحرائق اندلعت في مساحات زراعية في كيبوتس إيرز وفي منطقة أور هانر نتيجة سقوط بالونات حارقة وتعمل وحدات الإطفاء على إخمادها.

ويأتي التصعيد على حدود قطاع غزة بعد تنصل «إسرائيل» من تفاهمات التهدئة المبرمة مع قطاع غزة، وعدم توفير تحسينات للوضع الإنساني والاقتصادي وتشديد القيود على القطاع.

وفي القدس المحتلة أقدمت قوات الاحتلال على هدم بناية سكنية تتكون من طابقين وتضم خمس شقق تعود ملكيتها إلى عائلة الطحان المقدسية بحجة عدم الترحيص، ولتوسيع مرافق عامة تخدم الاحتلال في إطار تصعيد عمليات الهدم بحق المقدسيين ولتفريغ المدينة من سكانها العرب.

وفي الضفة واصلت قوات الاحتلال توسيع مستوطناتها على حساب أراضي الفلسطينيين حيث قامت جرافات الاحتلال باقتلاع المزيد من أشجار الزيتون، وتجريف أراض زراعية في بلدة بروقين المحاذية لمستوطنة «بروخين» المقامة على أراضي البلدة غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية بروقين «إن جرافات الاحتلال اقتلعت ما يقارب 120 شجرة زيتون معمرة في المنطقة الشمالية من البلدة، وأن الارض تقع بمحاذاة مستوطنة «بروخين»، ومنعت أصحابها من دخول أراضيهم وأغلقتها ببوابة حديدية. وإن جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف لليوم الثالث على التوالي في عشرات الدونمات الزراعية في المنطقة. وفي الخليل أقدمت قوات الاحتلال وجرافاته على هدم خيام يسكنها الفلسطينيون قرب مدينة الخليل. وفي الضفة شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات تخللها اعتقال عدد من المواطنين. وأفاد نادي الأسير بأن معظم الاعتقالات تركزت في الخليل ورام الله المحتلة وينسب الاحتلال للمعتقلين المشاركة في أعمال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والمستوطنين وقوات الاحتلال.