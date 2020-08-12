«طرق دبي» تبحث التعاون مع شركة «كيوليس» الفرنسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بحث مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، في اجتماع عبر تقنية الاتصال عن بُعد، مع برنارد طبري المدير التنفيذي لشركة كيوليس الفرنسية، لنقل الركاب، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئة والشركة، إلى جانب استطلاع مشاريع التنقل المستقبلية التي تعتزم الهيئة تنفيذها في الفترة القادمة.

واستعرضا تجربتي إمارة دبي وجمهورية فرنسا، في التعامل مع فيروس «كورونا»، ومدى تأثير الأزمة في قطاع المواصلات العامة، والإجراءات المتخذة لحماية الركاب والموظفين وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمتعاملين. كما بحثا التعاون في تشغيل وصيانة أنظمة القطارات وحافلات المواصلات العامة، وتقديم حلول مستقبلية للتنقل، واستعرضا الفرص الاستثمارية في المشاريع التي تخطط الهيئة لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

حضر اللقاء عبد المحسن يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وأحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وموزة المري، مديرة إدارة تنفيذية بمكتب المدير العام.