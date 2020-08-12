توقعات بتغيير قواعد اللعبة وصعود تشكيلات سياسية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفتح استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت المروع، الباب أمام أسئلة جديدة حول المرحلة المقبلة في وقت فقد اللبنانيون المنهكون المثقلون بالأحزان الثقة في كل شيء.ومنذ أشهر، يطالب اللبنانيون بتغيير النظام القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، وبرحيل كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والإهمال وحتى الاستهتار بحياتهم. وأتى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب ليزيد إصرارهم على المواجهة. وأقر رئيس الجمهورية ميشال عون بعدها بضرورة تغيير النظام. وقال: «نحن أمام تغييرات وإعادة رؤية نظامنا القائم على التراضي، بعد أن تبيّن أنّه مشلول، ولا يمكن اتخاذ قرارات يمكن تنفيذها بسرعة».ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت هلال خشان، أن الانفجار قد «يُغير قواعد اللعبة»، مرجحاً «صعود تشكيلات سياسية جديدة»، وإن كانت البلاد ستدخل، في فراغ؛ كون الحكومة الجديدة لن تتشكل قبل أشهر.ويُظهر التاريخ أن تشكيل الحكومات في لبنان ليس بالأمر البسيط في ظل تعقيدات التركيبة الاجتماعية الطائفية والمذهبية، وتجاذبات بين قوى خارجية داعمة للقوى السياسية، ولا يبدو أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية اللبنانية جيفري كرم متفائلاً باحتمال حصول تغيير.ويقول: «من شبه المستحيل الاعتقاد بأن الانفجار سيزيل الطبقة السياسية، إن المصالح الضيقة ومصالح النخبة ستوقف أي تقدم ذات مغزى». وإثر الانفجار توالت الدعوات لإجراء انتخابات نيابية مبكرة؛ لكن كرم يعتقد أن أي انتخابات نيابية ستعيد الوضع إلى ما كان عليه، معتبراً أنها قد تؤدي إلى «تغيير بسيط في التكتلات والمقاعد بدلاً من تحقيق تغيير كامل في النظام والطبقة السياسية الفاسدة».





أسوأ سيناريو



يرى كرم أن «السيناريو الأكثر رعباً هو الدعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وحتى وإن تألفت من مستقلين واختصاصيين مزعومين تحت عنوان إغاثة ومساعدة لبنان». ويضيف: «هذا يعيدنا إلى نقطة الصفر».

وكان ماكرون دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. ولم تكن آخر تجربة «حكومة وحدة وطنية» برئاسة سعد الحريري ناجحة؛ إذ سقطت بعد نحو ثلاث سنوات على تشكيلها على وقع احتجاجات ضخمة، كلف بعدها حسان دياب بتشكيل حكومة قدمت على أنها من «التكنوقراط» و«المستقلين» مع مهمة «إنقاذ» لبنان؛ لكن الواقع أنها وُلدت بدعم من طرف واحد هو «حزب الله» وحليفه تيار رئيس الجمهورية. وخلال سبعة شهور، كانت الحكومة خاضعة للطرف السياسي الذي أتى بها.

خلال الأيام الماضية، تعرض الرئيس عون لحملة شعبية تطالبه بالاستقالة، وبعد استقالة دياب، طرحت أسماء محتملة لتولي مهمة تشكيل حكومة، بينهم الحريري؛ لكن عودته مستبعدة حالياً.

ولا يجد المتظاهرون في استقالة حكومة دياب حلاً، ويطالبون بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، وبرحيل الطبقة السياسية التي تتحكم بالبلاد منذ عقود. ويُكرر هؤلاء شعار «كلن يعني كلن».

ولا يبدو المحللون متفائلين في قدرة الشارع وحده على التغيير أمام قوى سياسية اعتادت المناورة؛ لتحقيق غاياتها. ويقول كرم: «ستمتص الطبقة الحاكمة الصدمة والغضب والإحباط، وستستغل الدماء؛ لتطرح وعوداً قصيرة الأمد إلا أن ناشطين يؤكدون أن «الثوار» هذه المرة سيلازمون الشارع.