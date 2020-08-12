اليونان تطالب بقمة طارئة لبحث تهديدات أنقرة شرق المتوسط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الثلاثاء، أن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، بعدما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن المحروقات في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، في خطوة فاقمت التوترات بين البلدين،ودفعت أثينا الى رفع حالة التأهب خلال الساعات الماضية،فيما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس ، أن بلاده ستصدر تراخيص للتنقيب والحفر في مناطق جديدة بشرق البحر المتوسط بحلول نهاية أغسطس الجاري، وستواصل عملياتها في المنطقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني: «إن وزارة الخارجية، ستقدم طلباً لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أجل عقد قمة طارئة».

وكان متحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد حض أمس على «الحوار»، معتبراً أن الوضع «مثير جداً للقلق».



ستانو يحض على الحوار



وقال بيتر ستانو للصحافة: «لا يمكن لي القول ما إذا كان سيتخذ قرار اليوم (أمس)، لكن بالطبع، نحن متفقون على أن الوضع في شرق المتوسط مثير جداً للقلق ويجب تسويته عبر الحوار»، مضيفاً أن بوريل «يبذل كل الجهود الضرورية في هذا الاتجاه».

وتابع: «على ما يبدو، الأحداث على الأرض تظهر للأسف أنه يجب فعل المزيد لنزع فتيل التوتر».

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أعلن، أمس، أن بلاده ستصدر تراخيص للتنقيب والحفر في مناطق جديدة بشرق البحر المتوسط بحلول نهاية أغسطس الجاري، وستواصل عملياتها في المنطقة.

وقال أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، بأنقرة إن تركيا ستصدر تراخيص جديدة لعمليات قرب الحدود الغربية لجرفها القاري، وستواصل «كل أنواع عمليات المسح السيزمي والتنقيب في المنطقة».

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قبرص: المسح انتهاك لحقوقنا واليونان



وأكد وزير الخارجية القبرصي، أمس ، أن أعمال المسح التركية في شرق المتوسط، انتهاك خطِر لحقوق قبرص واليونان.

وأضاف أن تركيا أدارت ظهرها لفرص الحوار، واختارت مجدداً الأعمال الأحادية وغير القانونية. يأتي ذلك غداة اتهام أثينا لأنقرة ب«تهديد السلام» في شرق المتوسط، معتبرة أن دخول سفينة المسح الزلزالي التركية «عروج ريس» لتلك المنطقة أمس الأول الاثنين، يشكل «تصعيداً جديداً خطِراً» ويظهر الدور «المزعزع للاستقرار» الذي تقوم به تركيا.

وحددت البحرية اليونانية، أمس ، موقع السفينة التركية في جنوب شرق جزيرة كريت، يرافقها أسطول تركي، وتراقبها سفن حربية يونانية.



الناتو يدعو إلى احترام القانون الدولي



وتحدث ميتسوتاكيس، الاثنين، إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ حول التوترات بين بلده وجارته تركيا، وكلاهما عضوان في حلف الأطلسي.

وحض ستولتنبرغ، على احترام القانون الدولي خلال محادثاته مع رئيس الوزراء اليوناني. وكتب في تغريدة «يجب تسوية المسألة انطلاقاً من روح التضامن بين الحلفاء وطبقاً للقانون الدولي».

إلى ذلك ،أعلن المكتب الصحفي لخفر السواحل اليوناني، أمس، أنه لا يملك أي معلومة مؤكدة عن حادث القارب التركي الذي زعمت أنقرة تعرضه لإطلاق نار . وقال متحدث باسم خفر السواحل اليوناني: «الآن ليس لدينا معلومات عن أي حادث، يقوم خفر السواحل اليوناني بالتحقيق في المنشور التركي، سنكتشف بالضبط ما حدث وننشر رسالة رسمية».

وجاء في بيان لخفر السواحل التركي: «إصابة 3 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة جراء إطلاق عناصر من البحرية اليونانية النار على زورق مدني». وأضاف البيان: «كان على متن الزورق الذي استهدفته البحرية اليونانية مواطنان تركيان ومواطن سوري».(وكالات)